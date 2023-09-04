Опасная и провальная реформа: мусоросжигательные заводы несут системную угрозу для России

Запуск мусоросжигательных заводов в России в рамках «мусорной реформы» может стать системной угрозой здоровью россиян на несколько поколений вперед. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заслуженный эколог РФ, советник главы Аналитического центра при правительстве РФ Андрей Пешков сегодня на пресс-конференции в Москве. Эксперт подчеркнул, что «мусорную реформу» действительно уже можно считать провальной, поскольку она касается только 2% отходов.

«98% – это промышленные отходы 3-4 класса опасности. И по ним нет ни федерального оператора, ни программ, не выделены средства на ликвидацию. Почему? Потому что есть собственник, который не предпринимает при попустительстве надзорных органов практически никаких действий по ликвидации накопленных миллиардов тонн опасных промышленных отходов. И если по воздуху, по воде, по отходам сейчас предъявить требования – конечно, не одномоментно прибраться за собой промпредприятиям, а составить и поднадзорно устранять те накопленные, скажем так, нарушения требований природоохранного законодательства, включая отходы, то ситуация начнет меняться, в отличие от совершенно провальной «мусорной реформы» по коммунальным отходам», – пояснил Пешков.

«Это коснулось каждой семьи. Поэтому здесь внимание правительства, СМИ, надзорных органов, – оно безусловно. Чтобы не рождать протестного движения на этой почве, должны быть жесткие, публично освещаемые, эффективные меры, чего пока мы не наблюдаем», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Пешков обратил внимание, что, кроме существующих экологических проблем, в России появляется новая «системная угроза здоровью населения». «Мусоросжигательные заводы, которые как источник распространения высокоопасных, токсичных, вредных веществ при, не дай Бог, запуске они будут опылять наши земли и население. Вот это будет уже серьезная задача, которую придется решать уже даже не нам, а последующим нескольким поколениям. Поэтому, если есть сейчас у нашего поколения возможность это предотвратить вот это преступное, с моей точки зрения, введение в действие мусоросжигательных заводов без очистки, которые закрывают последние 20 лет по всей Европе и во всем мире и заменяют на сортировку и переработку – вот эти вопросы безусловно нужно решать немедленно и бить в колокол, в том числе, и с помощью средств массовой информации», – констатировал эколог.

Москва, Мария Соколова

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