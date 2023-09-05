«Топчемся на месте»: Россия застряла в экономическом тупике

Россия не сможет выйти на мировые темпы развития при нынешнем финансово-экономическом курсе с ключевой ставкой в 12% и ростом цен на товары первой необходимости. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, Россия по-прежнему остается в тупике.

Политик обратил внимание заявление президента РФ Владимира Путина почти двухлетней давности о том, что капитализм зашел в тупик, и подчеркнул, что по-прежнему «мы топчемся на месте».

«Раздвоенность власти мешает побеждать и угрожает будущему России» – этот материал я отправил всем членам Совета безопасности, губернаторам и руководителям. Мы считаем, что абсолютно перезрел вопрос, связанный с изменением курса на курс, который позволил бы нам строить и созидать. Обращаюсь официально в правительство [Михаила] Мишустина, уже три года оно работает, четвертый год, сейчас будет вносить нам свой новый бюджет. Мы подготовили бюджет развития, он реально направлен на вывод страны из кризиса, подготовили 12 законов, которые позволяют сформировать этот бюджет. Что бы кто ни говорил и ни делал, невозможно добиться мировых темпов развития, если топтаться в этом тупике и идти старым курсом. Невозможно! У нас 10 лет темпы роста меньше 1%, а нам выходить надо на 4-5%», – подчеркнул Зюганов.

«Еще раз обращаюсь к тем, кто занимается финансово-экономическим блоком, – нельзя выйти на нормальные темпы, если у вас ставка 12%. Это значит кредит деловому человеку можно взять только минимум под 14-15%. Невозможно развивать страну, когда кредит подорожал почти на 40%. Нельзя решать эти задачи, если по-прежнему из страны, как из дырявого решета вытаскивают деньги – за прошлый год $261 млрд и $350 млрд арестовали так называемые партнеры, которые объявили войну нашему миру. Невозможно решить эти проблемы, когда у нас за 8 месяцев самые богатые люди еще получили $30 с лишним миллиардов, 25 наших главных миллиардеров уже собрали свой капитал в $300 с лишним млрд – это гораздо больше, чем весь российский бюджет, и не хотят платить нормальные налоги по прогрессивной шкале – мы ее вносили 10 раз», – заявил лидер КПРФ.

При этом Зюганов подчеркнул, что в такой ситуации «невозможно остановить вымирание страны» и решать другие острые проблемы, в том числе в сельском хозяйстве. «Невозможно решать проблемы села, которое развивалось неплохо (до того), когда вздули за три недели цену на солярку на 30%. Невозможно! Мы сейчас убираем все, и хлеб, и пропашные культуры сейчас пойдут, надо закладывать новый урожай – не в состоянии работать ни коллективные хозяйства, ни частники – невозможно. Государство обязано регулировать цены на товары первой необходимости – мы такой закон много раз вносили», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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