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Среда, 6 сентября 2023, 14:15 мск

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В Москве арестован мужчина, пристававший в метро к малолетней девочке

В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что речь идет об инциденте 2 сентября, когда мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Котельники» и «Рязанский проспект», совершил в отношении ранее незнакомой малолетней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В рамках расследования собираются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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