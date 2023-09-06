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Среда, 6 сентября 2023, 14:15 мск

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В МВД раскрыли детали обнаружения 270 кг героина в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминском районе задержан гражданин одной из республик Средней Азии, причастный обороту наркотиков в особо крупных размерах – полиция изъяла в общей сложности порядка 270 килограммов вещества, предположительно героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, при осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в садовом товариществе рядом с деревней Любаново, полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Проведенное исследование подтвердило, что изъят героин.

«В ходе дальнейших мероприятий в доме, в котором проживал задержанный, и в металлическом контейнере на придомовом участке полицейские нашли 214 килограммовых полимерных свёртков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым весом 56 килограммов. Таким образом, оперативниками изъято порядка 270 килограммов вещества, предположительно героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу», – пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу, добавила официальный представитель МВД России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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