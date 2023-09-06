В новой Москве мигранты избили мужчину во дворе жилого дома за замечание: полиция ЧП игнорирует

В новой Москве на территории ЖК «Эко Бунино» мигранты избили местного жителя после его замечания в их адрес. Сотрудники полиции отказались проводить даже проверку, пишет Readovka.

«Руслан с женой отвозил ребенка в школу и сделал замечание таксисту, который нарушал правила езды. Мигрант по имени Султан долго разговаривать не стал и ударил Руслана на глазах у супруги, а после преследовал их на машине. В авто с Султаном было несколько его побратимов», – говорится в публикации.

Как выяснила Readovka, заявление на нападавших Руслан написал в тот же день и предоставил им фотографии и номер телефона нападавшего. Но сотрудники не связались с нападавшим, а Руслану сказали, что времени на это сейчас якобы нет.

Следующая встреча между пострадавшим и приезжими состоялась уже вечером. «Как только я вышел, он сразу с агрессией пошел на меня, кинулся с ругательствами. Я начал обороняться и в какой-то момент понял, что я дерусь уже не с ним одним. Человек семь-восемь, как мухи налетели, будто из кустов повылазили со всех сторон. Я начал вырываться, думал, что нельзя мне упасть, иначе затопчут», – рассказал Readovka Руслан подробности второй «стычки».

По его словам, даже после этого полиция ничего не сделала.

Местные жители подтверждают произвол в ЖК: женщины с детьми не выходят на улицу из-за того, что мигранты гуляют «стаей», а напиваясь, проявляют агрессию. Руслана же, которому врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы, приезжие теперь караулят возле дома. Пострадавший надеется на реакцию полиции, поскольку опасность теперь угрожает не только ему самому, но и его супруге и трем детям, – пишет издание.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»