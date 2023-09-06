В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели сотрудников ГИБДД в аварии

В подмосковном городском округе Серебряные Пруды возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, авария произошла накануне, 5 сентября. На участке автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории г.о. Серебряные Пруды, водитель, управляя автопоездом в составе грузового сидельного тягача, совершил столкновение со служебным легковым автомобилем сотрудников ГИБДД. В результате произошедшего двое сотрудников полиции, находившихся в салоне автомобиля, скончались.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»