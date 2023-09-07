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Четверг, 7 сентября 2023, 17:32 мск

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СКР ходатайствует об аресте хулиганов, избивших мужчину в центре Москвы

Следственный комитет ходатайствует об аресте молодых людей, которые в центре Москвы избили мужчину. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, обвиняемые в ходе допроса признали свою вину.

ЧП произошло в ночное время 30 августа на улице Маросейка. Молодые люди 2002 и 2005 годов рождения, «нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно нанесли удары руками и ногами ранее незнакомому мужчине». «Применив газовый баллончик, они неоднократно в ходе драки распылили в лицо потерпевшему его содержимое. После этого данные лица скрылись с места происшествия», – уточнили в СК.

Сотрудниками правоохранительных органов оперативно установлены лица, причастные к совершению данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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