Покушение на убийство сына: жителю Подмосковья предъявлены официальные обвинения

В подмосковном Щелкове 66-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство своего 45-летнего сына (ч. 3 ст. 30, ч . 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 4 сентября обвиняемый, находясь в квартире в г. Щелково, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своему сыну кухонным ножом множественные удары в область шеи. Потерпевший самостоятельно смог обратиться за помощью к соседям, которые вызвали на место бригаду скорой помощи, и мужчина был госпитализирован.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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