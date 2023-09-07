российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 сентября 2023, 17:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Покушение на убийство сына: жителю Подмосковья предъявлены официальные обвинения

В подмосковном Щелкове 66-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство своего 45-летнего сына (ч. 3 ст. 30, ч . 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 4 сентября обвиняемый, находясь в квартире в г. Щелково, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своему сыну кухонным ножом множественные удары в область шеи. Потерпевший самостоятельно смог обратиться за помощью к соседям, которые вызвали на место бригаду скорой помощи, и мужчина был госпитализирован.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели сотрудников ГИБДД в аварии / В МВД раскрыли детали обнаружения 270 кг героина в Подмосковье / В Подмосковье у иностранца нашли около 270 кг наркотиков / В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой: один человек ранен / В Подмосковье арестован таксист-таджик за преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки / Следственный комитет обратил внимание на мигрантский беспредел в Люберцах / Совершили более 17 тяжких преступлений: в Подмосковье дошло до суда дело трех членов банды «Северские» / Суд в Подмосковье арестовал мигранта, ударившего девушку на утренней пробежке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,