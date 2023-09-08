В Москве задержан серийный насильник несовершеннолетних девочек

В Москве задержан 29-летний мужчина по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 6 сентября фигурант, находясь на территории юго-западного административного округа города Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее не знакомой девочки, а также развратные действия в отношении еще двух несовершеннолетних. Возраст пострадавших не уточняется.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска в кратчайшие сроки установлен и задержан 29-летний мужчина, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в СК, в ходе расследования установлено, что обвиняемый находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства.

Москва, Светлана Антонова

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