Путин дал старт движению по новой автотрассе М-12 от Москвы до Арзамаса

Сегодня президент РФ Владимир Путин запустил движение на нескольких крупных объектах дорожной инфраструктуры, в том числе по участку трассы М-12, который связывает Москву с Арзамасом.

«Мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяжённостью более трёхсот километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами. В свою очередь, на востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра. Это завершающий этап строительства северного направления. Таким образом, диаметр насквозь через мегаполис соединит трассу М-12 и трассу М-11 до Санкт-Петербурга, и это важный этап в развитии международного транспортного маршрута «Россия», – сообщил Путин.

Глава государства также отметил, что открытие объездной дороги южнее Арзамаса, которая разгрузит город и «будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области».

Кроме того, Путин обратил внимание на планы по дальнейшему развитию магистрали «Восток», которая будет продлена сначала до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до регионов Сибири и Дальнего Востока. При этом глава государства подчеркнул, что открывающиеся участки дорог должны быть обеспечены «устойчивой мобильной связью и интернетом, причём сделать это надо в максимально короткие сроки, а также построить заправки, точки питания и площадки для отдыха».

Участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса составляет 415 километров и связывает Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Здесь работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Планируется, что до конца года их количество увеличится до 16.

Планируется, что вся трасса М-12 будет открыта до конца года. Её протяженность составляет 810 километров. Автомагистраль проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, и позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов.

Москва, Мария Соколова

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