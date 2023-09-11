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Понедельник, 11 сентября 2023, 12:30 мск

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В Москве женщина умерла после употребления в пищу арбуза

В Москве организована доследственная проверка по факту смерти женщины после употребления в пищу арбуза. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в настоящее время устанавливается место покупки, назначены экспертизы.

В ведомстве уточнили, что женщина приобрела 8 сентября в центре столицы арбуз, после употребления которого скончалась.

«Предварительно установлено, что женщина, страдавшая рядом хронических заболеваний, и члены ее семьи употребили в пищу арбуз. Вскоре она почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась», – уточнили в Следкомитете.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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