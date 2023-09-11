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Понедельник, 11 сентября 2023, 18:05 мск

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Конфликт со стрельбой в Электростали: подозреваемый в убийстве задержан

В подмосковной Электростали задержан мужчина, застреливший местного жителя после конфликта в кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что речь идет о событиях 10 сентября, когда из кафе в Электростали, был госпитализирован 36-летний местный житель с огнестрельным ранением брюшной полости, и на следующие сутки скончался в больнице.

По данным следствия, в помещении кафе между подозреваемым и ранее ему незнакомым мужчиной произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Ссора переросла в драку. Впоследствии мужчина дождался, когда потерпевший выйдет из заведения на улицу, после чего произвел в него выстрел из обреза ружья.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли орудие преступления, допросили свидетелей, назначили комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, баллистическая, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая.

В СКР уточнили, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и избрана мера пресечения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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