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Вторник, 12 сентября 2023, 17:01 мск

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«Одни и те же грабли…» – Путин предупредил бизнес о серьезных последствиях

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предупредил представителей российского бизнеса об опасности попыток сохранить капиталы за границей. Глава государства отметил, что пока сохраняется сдержанный возврат валютной выручки в Россию, что отражается, в том числе, на курсе рубля, и подчеркнул: «Мы же это видим, мы всё понимаем».

«На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки, поставки товаров, всё нормализовалось. Мы видим, это связано и с курсом национальной валюты в том числе, сдержанный возврат – я так, мягко скажу – валютной выручки, желание где-то что-то опять – за границей разместиться… Мы же это видим, мы всё понимаем», – сказал глава государства, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Нам нужно как-то с бизнесом договориться, они должны понимать и исходить из того, что здесь надёжнее работать. Поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь», – отметил Путин, напомнив о рисках изъятия средств на Западе.

Владивосток, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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