В Москве задержан управленец оборонного предприятия за хищения средств госзаказа на высокоточное оружие

В Москве задержан руководящий сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса, который подозревается в хищении средств, выделяемых для выполнения государственного оборонного заказа для производства компонентов систем высокоточного оружия.

«Задержанный сотрудник выполнял управленческие функции на оборонном предприятии, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ России по столичному региону.

По данным спецслужбы, в конце июня по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Москва, Светлана Антонова

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