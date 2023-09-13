«У нас есть возможности»: Путин назвал продуктивными переговоры с лидером КНДР

Президент РФ Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы российского государства, у двух государств есть возможности для расширения сотрудничества, несмотря на действующие международные ограничения.

Президент России отметил, что откровенно обменялся мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и двусторонним отношениям, в том числе возможностям военно-технического сотрудничества. «Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их», – сказал президент (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, речь шла о развитии сельского хозяйства, в этой сфере, как отметил глава российского государства, Москве есть что предложить. «Мы и гуманитарную помощь оказываем стране. Но кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие», – пояснил Путин.

Президент также упомянул и другие совместные проекты, среди которых возобновление работы морского порта, где можно сделать «логистический треугольник» – железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай.

В то же время Путин отметил, что визит Ким Чен Ына в Россию еще не закончен, поэтому подводить итоги рано.

«Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии министерства обороны. <...> И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря», – сказал президент РФ.

Космодром Восточный, Светлана Антонова

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