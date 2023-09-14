Огненная ссора: москвичка во время конфликта с мужем подожгла квартиру – погибла их соседка

В Москве произошел пожар в квартире многоквартирного дома, в результате которого погибла престарелая женщина. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, возгорание произошло во время ссоры супругов.

«По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом, разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются. Также скончалась женщина 1935 г.р., проживавшая в соседней квартире», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в столичном главке Следственного комитета, ЧП произошло в многоэтажке на Северном бульваре. «В ходе первоначальных следственных действий получены предварительные данные о том, что женщина, находившаяся в сгоревшей квартире, облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Вместе с тем рассматриваются и другие версии произошедшего, в том числе о поджоге женщины ее знакомым», – отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

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