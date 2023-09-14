Путин принял предложение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент РФ Владимир Путин принял предложение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына приехать в КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. Все согласования продолжатся по дипломатическим каналам», – уточнил он (цитата по РБК).

В то же время представитель Кремля назвал «весьма и весьма конструктивной» встречу лидеров России и КНДР. По его словам, стороны договорились продолжить контакты. В частности, в октябре ожидается поездка главы МИДа Сергея Лаврова в Пхеньян.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли военно-техническое сотрудничество, Песков сказал, что эта сфера «относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия». «Еще раз повторяю: Северная Корея – наш сосед, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать», – сказал представитель Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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