У заслуженной артистки России Рамили Искандер нашли 2 кг наркотиков

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (настоящая фамилия – Хисамова) арестована после обнаружения наркотических веществ в ее доме и машине, передает РБК со ссылкой на источники в полиции. По данным издания, в принадлежащей ей машине под обшивкой двери было обнаружено 2 кг мефедрона.

Как отмечается, в конце августа ходе обыска в доме артистки была найдена пластиковая крышка от контейнера под продукты с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что оно содержало амфетамин и 0,05 грамма кокаина.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст 30 ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Искандер может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Как уточняют РИА «Новости», Железнодорожный районный суд Пензы арестовал Искандер (Хисамову) по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков до 21 октября.

Рамиля Искандер с 2003 года служит в Российском академическом Молодежном театре. В 2013 году артистка получила премии города Москвы за роли в спектаклях «Алые паруса», «Чехов-GALA» и «Rock'n'roll». Кроме работы в театре, Искандер снималась в кино, в частности в фильме «Царь» режиссера Павла Лунгина (2009), и сериалах «Людмила Гурченко» и «Родина».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»