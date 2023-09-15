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Пятница, 15 сентября 2023, 12:26 мск

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Ночью в Москве «Мерседес Бенц» на высокой скорости снес мачту освещения и врезался в такси: пять человек госпитализированы

Сегодня ночью в центре Москвы произошла дорожная авария, в результате которой пять человек были доставлены в больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь на высокой скорости по улице 1-ая Тверская-Ямская, не справился с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения, после чего столкнулся с такси «Шкода Октавия», в салоне которого находилось помимо водителя трое пассажиров.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение виновника дорожной аварии к установленной законом ответственности.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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