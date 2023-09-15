Путин сообщил о 300-тысячном пополнении ВС РФ, назвав «полной чушью» заявления о привлечении корейских добровольцев в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью заявления Запада о привлечении северокорейских добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава российского государства обратил внимание, что Вооруженные силы РФ уже поступило пополнение – 300 тысяч россиян подписали контракты о службе в армии.

«Хочу сказать, что это чушь полная (привлечение добровольцев из КНДР – прим. «НД»). Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооружёнными Силами Российской Федерации [в количестве] 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, – я хочу ещё раз подчеркнуть, – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал президент РФ, отвечая сегодня на вопросы журналистов во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.

Комментируя обвинения в адрес России об эскалации ситуации, Путин подчеркнул, что Запад сам признает, что им же и создаются «самые большие угрозы».

«Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаём. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими элитами. И они, кстати говоря, сами об этом говорят. Несколько лет назад бывший Министр обороны [США], по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединённых Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый дом. Сами говорят об этом, а ищут угрозу на стороне», – сказал президент РФ.

«Поэтому это, ещё раз хочу подчеркнуть, полная чушь: Корея наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определённые особенности, связанные с Корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто, мы ничего никогда не нарушаем и в данном случае ничего не собираемся нарушать. Но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений», – констатировал Путин.

«У нас нет такой необходимости, приглашать для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. И более того: формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90 процентов», – подчеркнул глава государства, обратив внимание, что на стороне ВСУ действительно есть иностранных наемники и инструкторы.

Сочи, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»