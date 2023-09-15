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Пятница, 15 сентября 2023, 15:19 мск

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Против пьяного лихача на «Мерседесе» возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве в отношении водителя «Мерседеса», который устроил аварию с пятью пострадавшими в центре российской столицы, возбуждено уголовное дело по «а, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии опьянения).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, в настоящее время устанавливаются обстоятельства правомерности завладения транспортным средством. «При наличии оснований действиям подозреваемого будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка по ст. 166 УК РФ (угон)», – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, авария произошла минувшей ночью в центре Москвы. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь на высокой скорости по улице 1-ая Тверская-Ямская, не справился с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения, после чего столкнулся с такси «Шкода Октавия», в салоне которого находилось помимо водителя трое пассажиров. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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