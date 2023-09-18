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Понедельник, 18 сентября 2023, 12:03 мск

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Уроженец Средней Азии изнасиловал и ограбил в лифте москвичку

В Москве задержан 32-летний уроженец Средней Азии, который обвиняется в разбое и изнасиловании москвички. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сейчас решается вопрос об его аресте.

По данным ведомства, утром 16 сентября обвиняемый в кабине лифта жилого дома на улице Генерала Белова, угрожая ножом похитил мобильный телефон стоимостью 60000 рублей у ранее незнакомой 38-летней женщины, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. С места преступления мужчина скрылся. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено. Им оказался 32-летний уроженец Средней Азии. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса последний вину не признал. Также установлено, что мужчина находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Нагатинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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