Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Вступивший сегодня в должность мэра Москвы Сергей Собянин подписал указы об отставке столичного правительства и руководства административных округов. Документы опубликованы на официальном сайте мэра и правительства города.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», – говорится в указе Собянина.

Аналогичные решения приняты в отношении руководителей административных округов Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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