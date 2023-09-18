Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Вступивший сегодня в должность мэра Москвы Сергей Собянин подписал указы об отставке столичного правительства и руководства административных округов. Документы опубликованы на официальном сайте мэра и правительства города.
«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», – говорится в указе Собянина.
Аналогичные решения приняты в отношении руководителей административных округов Москвы.
Москва, Светлана Антонова
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