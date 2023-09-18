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Понедельник, 18 сентября 2023, 19:04 мск

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Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Фото: kremlin.ru

Вступивший сегодня в должность мэра Москвы Сергей Собянин подписал указы об отставке столичного правительства и руководства административных округов. Документы опубликованы на официальном сайте мэра и правительства города.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», – говорится в указе Собянина.

Аналогичные решения приняты в отношении руководителей административных округов Москвы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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