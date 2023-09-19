Россия наводит «военные мосты» с Ираном: Шойгу прибыл в Тегеран

Российская делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», – пояснили в минобороны РФ.

Как отмечается, у главного здания генерального штаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери.

Тегеран, Светлана Антонова

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