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Вторник, 19 сентября 2023, 17:27 мск

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Россия наводит «военные мосты» с Ираном: Шойгу прибыл в Тегеран

Фото: министерство обороны РФ

Российская делегация во главе с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

«В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», – пояснили в минобороны РФ.

Как отмечается, у главного здания генерального штаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула и оркестра. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери.

Тегеран, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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