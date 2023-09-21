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Четверг, 21 сентября 2023, 13:38 мск

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В Москве арестована женщина, задушившая своего грудного ребенка

В Москве арестована 36-летняя женщина по обвинению в убийстве собственного грудного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Она признала свою вину и не возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения в квартире на Таганрогской улице 19 сентября.

Ранее сообщалось, что женщине будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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