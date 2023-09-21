В Москве арестована женщина, задушившая своего грудного ребенка

В Москве арестована 36-летняя женщина по обвинению в убийстве собственного грудного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Она признала свою вину и не возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения в квартире на Таганрогской улице 19 сентября.
Ранее сообщалось, что женщине будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Москва, Светлана Антонова
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