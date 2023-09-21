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Четверг, 21 сентября 2023, 18:08 мск

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Нанес многочисленные удары по голове и телу: в Москве возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнего подростка

В Москве возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ после жестокого избиения подростка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в вечернее время 20 сентября 21-летний молодой человек, находясь на улице Лобненская, используя малозначительный повод, нанес ранее неизвестному ему 15-летнему подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу.

«Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в столичную больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – уточнили в СКР.

По подозрению в совершении преступления в порядке 21-летний молодой человек, который в ходе допроса признал свою вину.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская. Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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