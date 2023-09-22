Путин опять выдвинул Зорькина на пост председателя Конституционного суда

Президент РФ Владимир Путин предложил оставить в должности председателя Конституционного суда (КС) 80-летнего Валерия Зорькина. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«25 сентября 2023 года на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планируется рассмотреть представленные президентом Российской Федерации В.В. Путиным кандидатуры: Зорькина Валерия Дмитриевича – для назначения на должность председателя Конституционного Суда», – отметил Клишас в своем телеграм-канале.

Напомним, Зорькин был главой Конституционного суда РФ в 1991-1993 годах, после чего работал рядовым судьей в структуре КС. В 2003 году он вновь был избран на пост главы и остается на этой должности бессменно. Законодательство РФ не ограничивает ни срок, ни возраст пребывания в этой должности.

Москва, Мария Соколова

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