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Вторник, 26 сентября 2023, 12:50 мск

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В Подмосковье задержан мужчина за поджог государственного флага РФ

В Подмосковье задержан ранее судимый 26-летний житель Калужской области, который в состоянии алкогольного опьянения поджёг государственный флаг Российской Федерации. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ЧП произошло в Химках на улице Чкалова. «Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджег Государственный флаг Российской Федерации, расположенный на входной группе спортивного комплекса», – уточнила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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