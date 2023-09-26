В Подмосковье задержан мужчина за поджог государственного флага РФ

В Подмосковье задержан ранее судимый 26-летний житель Калужской области, который в состоянии алкогольного опьянения поджёг государственный флаг Российской Федерации. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ЧП произошло в Химках на улице Чкалова. «Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, с помощью зажигалки и жидкости для розжига поджег Государственный флаг Российской Федерации, расположенный на входной группе спортивного комплекса», – уточнила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

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