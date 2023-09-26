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Вторник, 26 сентября 2023, 12:50 мск

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ЧП в Подмосковье: конфликт мигрантов из Таджикистана и Узбекистана завершился стрельбой, трое ранены

В подмосковном Красногорске после драки со стрельбой возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, трое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями.

По данным ведомства ЧП произошло накануне в вечернее время. Между двумя группами мужчин, среди которых были уроженцы Таджикистана и Узбекистана, произошел конфликт, возникший на фоне личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из мужчин взял ружье и произвел несколько выстрелов в оппонентов, после чего на своем автомобиле скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Остальные участники конфликта доставлены в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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