российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 сентября 2023, 16:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мэр Москвы утвердил состав столичного правительства

Архив. Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил обновленный состав столичного правительства. Как следует из документов, опубликованных на официальном сайте градоначальника, большинство чиновников сохранили свои места.

В частности, при своих прежних должностях остаются заместители мэра Петр Бирюков, Андрей Бочкарев, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина.

В то же время лишились постов глава департамента культуры Александр Кибовский и руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Угроза социальной напряженности: Госдума изменила систему оплаты за отопление в Москве / Собянин отправил в отставку правительство Москвы / В аэропорту «Внуково» открылась станция метро / Власти Москвы утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 / Современный центр построят для военкомата Москвы / Депздрав Москвы проверяет информацию о смерти ребенка после отказа в госпитализации / В Москве за сутки может выпасть больше трети месячной нормы осадков / Росреестр зафиксировал в Москве абсолютный рекорд по числу ипотечных сделок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Правительство Москвы, Собянин Сергей,