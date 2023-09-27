Мэр Москвы утвердил состав столичного правительства

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил обновленный состав столичного правительства. Как следует из документов, опубликованных на официальном сайте градоначальника, большинство чиновников сохранили свои места.

В частности, при своих прежних должностях остаются заместители мэра Петр Бирюков, Андрей Бочкарев, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина.

В то же время лишились постов глава департамента культуры Александр Кибовский и руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Москва, Светлана Антонова

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