Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября будет отмечаться День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом РФ и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав России.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

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