российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 сентября 2023, 17:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября будет отмечаться День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом РФ и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав России.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

«Мы же знаем, из-за чего это происходит…» Путин устроил выволочку правительству РФ за рост цен на автомобильное топливо / США не пригласят Путина на саммит АТЭС / Апатия и поляризация общества: предстоящие выборы президента РФ вновь поднимут проблему преемника Путина / Путин опять выдвинул Зорькина на пост председателя Конституционного суда / Путин в октябре посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина / Байден вновь назвал Путина диктатором / Этап восстановления российской экономики завершен: Путин назвал одной из главных проблем инфляцию после ослабления рубля / «Плясать всем придется барыню»: Путин оценил перспективы переговоров с Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Путин Владимир,