В Москве вскрыт очередной канал нелегальной миграции: среди задержанных – сотрудники полиции

В Москве пресечена деятельность по организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, установлено четыре фигуранта, причастных к совершению преступления: двое сотрудников миграционного отдела ОМВД России по Нагорному району г. Москвы и двое сотрудников столичной организации.

В рамках расследования проведено более пяти обысков на территории Южного округа Москвы. Изъяты бланки миграционных документов, оттиски печатей и другие документы и предметы, имеющие значение для следствия.

По данным следствия, соучастники с целью незаконного личного обогащения заранее объединились и распределили между собой роли. Имея умысел на организацию незаконной миграции, они обеспечили изготовление миграционных карт, бланков уведомлений и других документов, позволяющих иностранным гражданам незаконно пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а,в» ч. 2 ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции). Сотрудники ОВМ ОМВД задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств деятельности участников организованной преступной группы и их соучастников.

Москва, Светлана Антонова

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