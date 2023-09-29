Правительство РФ внесло в Госдуму дефицитный проект федерального бюджета

Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Госдуму. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, главный финансовый документ страны свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, который подразумевает «переход к уверенному росту экономики в 2024 году» на уровне выше 2%.

Из основных параметров следует, что бюджет опять будет дефицитный. Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей – в 2025 году, 35,6 трлн рублей – в 2026-м.

В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

Стоит отметить, что первая реакция парламентской оппозиции в Госдуме на проект бюджета была резко негативной. В частности, лидер «Справедливой России – За правду», глава фракции «эсеров» нижней палате парламента Сергей Миронов заявил, что кабинет министров планирует сократить расходы на экономику и социальную сферу в следующем году и предлагает опять увеличивать резервы, которые уже были один раз украдены у страны.

Политик обратил внимание, что «правильный государственный подход» при исполнении нынешнего бюджета испарился. «Когда беру раздел «Национальная экономика» и вижу самое большое снижение, внимание, с 2007 года… Ну, собственно, чего нам развиваться, какая экономика?!.. Это что такое вообще? Если взять социальные расходы, то вроде бы 21,1% от бюджета тратится, но, тем не менее, это опять же самая низкая доля с 2011 года. Что собирается делать наше правительство? А оно собирается, как всегда привыкло, деньги складывать в кубышку», – подчеркнул он, заявив, что предложенный проект бюджета его «фракция ни в коем случае принимать не будет».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»