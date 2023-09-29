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Пятница, 29 сентября 2023, 17:17 мск

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Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по просроченным документам

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Граждане Украины смогут въезжать в Россию по документам, срок действия которых истек. Об этом говорится в подписанном сегодня указе президента РФ Владимира Путина о порядке въезда и выезда граждан Украины.

Как следует из документа, украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Допускается въезд в Россию по этим документам, если даже срок их действия.

Граждане Украины, у которых нет действительных документов, могут также в порядке исключения выехать из России в сопредельные государства через сухопутную границу на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом МВД. Также допускается выезд по истекшим документам.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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