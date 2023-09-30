«Во многом имитация и новые способы наживы»: глава СПЧ раскритиковал методы решения проблем экологии

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подверг критике нынешние методы решения экологических проблем. По его словам, большинство принимаемых мер – во многом имитация и способ наживы для бизнеса.

«Большинство принимаемых мер – во многом имитация, во многом новые способы наживы … Нужно отталкиваться от почвы, от настоящих проблем. Призываю к трезвости ума», – сказал Фадеев (цитата по РИА «Новости») в ходе круглого стола «Глобальное устойчивое развитие на период до и после 2030 года».

Глава СПЧ отметил, что состояние природы в большей степени зависит от крупного бизнеса, «финансистов и тех, кто определяет хозяйственную жизнь в мире», нежели от самого человека.

В то же время Фадеев обратил внимание, что многие решения очевидны, но игнорируются. «Мы почему не перейдем на стеклянную тару? Это ясная, простая задача, от ООН она не зависит. Давайте сделаем это за два-три года! Это будет заметный вклад. И таких действий можно предпринять много», – пояснил глава СПЧ.

Москва, Светлана Антонова

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