В Подмосковье опрокинулся автобус, в котором находились 30 детей

Сегодня утром в подмосковном Щелковском городском округе опрокинулся пассажирский автобус, перевозивший детей. Полиция Следственный комитет и прокуратура организовали проверку обстоятельств ДТП.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, авария произошла около 08:20 на 17 километре Фряновского шоссе. «По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и 7 взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», – уточнили в полиции.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что автобус двигался из города Щелкова в гимназию, расположенную в с. Душоново. Во время движения водитель почувствовал себя плохо, потерял управление, в связи с чем автобус скатился в кювет.

«В результате происшествия дети не пострадали, водителю и одному из сопровождающих оказывается необходимая медицинская помощь», – пояснили в надзорном ведомстве.

Предполагается, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами.

Москва, Светлана Антонова

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