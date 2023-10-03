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Вторник, 3 октября 2023, 11:31 мск

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В Москве задержан мужчина за издевательства над годовалым ребенком своей сожительницы

В Москве возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетнего мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, задержан сожитель матери ребенка.

По данным следствия, в квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель матери ребенка. В настоящее время он доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу.

Мальчик совместно с мамой помещен в столичную больницу, где врачи оказывают ему должный уход. Жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает, – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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