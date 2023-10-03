Матвиенко указала Силуанову на серьезные недоработки: постоянное изменение «правил игры» и потеря мотивации

Бюджетная политика министерства финансов РФ предполагает слишком частое изменение «правил игры» и убивает мотивацию регионов хорошо работать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.

«Министерства и ведомства стали увлекаться, модничать, они все чаще самостоятельно принимают решения об изменении стандартов, норм правил, но при этом никто не просчитывает финансовые последствия, в том числе, для региональных бюджетов, у которых появляются непредвиденные дополнительные расходы. Конечно же, Антон Германович [Силуанов, глава Минфина], надо отрегулировать в правительстве порядок принятия таких решений», – подчеркнула Матвиенко.

В то же время спикер Совета Федерации в очередной раз обратила внимание Минфина на диспропорцию разделения доходов регионов между местным и федеральным бюджетами. «У нас есть субъекты – эта тема уже неоднократно обсуждалась – которые перечисляют значительные налоговые поступления и существенно меньше остается в регионах. Коллеги, давайте так скажем, это объективная ситуация, экономика статей налоговых доходов очень разная в регионах и единой методикой выровнять это невозможно. Но в то же время такую диспропорцию надо исправлять. Регионы стараются заработать как можно больше налоговых доходов, а у них – раз! – чем больше они заработают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать», – констатировала Матвиенко.

«Не изменяя существующую методику, иначе мы нарушим всю Конструкцию, тем не менее, давайте, Антон Германович, мы это с вами обсуждали, назовите это бонусы, дополнительные трансферты тем регионам, кто наращивает налоговые доходы и в региональный, и в федеральный бюджет, дополнительные субвенции, преференции, как угодно… Иркутская область. Было 3 года назад – 42% в региональный бюджет, остальные в федеральный… Теперь уже 12% идет в региональный бюджет, остальные поступающие доходы уходят в федеральный бюджет. Еще раз говорю, это структура нашей страны такая, но Иркутская – огромная – область, дороги надо ремонтировать. И жители этих регионов справедливо спрашивают: ну мы же столько зарабатываем, а у нас дорог нет... Поэтому здесь надо найти баланс», – отметила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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