Ситуация в России напоминает предреволюционный период: в обществе созрел запрос на перемены

Россия входит в президентскую избирательную кампанию в условиях запроса беднеющего общества на перемены в социально-экономической политике, а общая ситуация в стране напоминает предреволюционный период начала прошлого века. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, одним из рисков предстоящих выборов также становится специальная военная операция (СВО).

«Страна требует перемен. Мы это видим это по ходу СВО, где мы фактически занимаемся обороной, пускай активной, но инициатива находится у противника, а это не Украина, а коллективный Запад. Рушится всё с экономикой – несмотря на бравурные заявления правительства и Центробанка, они не вытягивают озвученную программу по реиндустриализации страны. Более того, у нас галопирует инфляция. Все эти заявления Росстата о том, что инфляция у нас маленькая в свете того, что они усредняют инфляцию… И в магазинах мы видим, что реальная инфляция громадная», – пояснил Неживой.

Вместе с тем политолог обратил внимание на кадровую проблему в руководстве госструктур, которым никакие перемены не нужны. «У нас стоит на кону усталость населения от одних и тех же людей наверху с запросом на элитное обновление. Основные кадры, которые находятся у руля страны, преклонного возраста, и в общем-то смены как таковой мы не видим. Мы становимся заложниками команды, в которой из-за любого человека, который выбывает, может образоваться большая прореха, а страна находится в агрессивном окружении. Понятное дело, что этим людям перемены не нужны. Но, как показывает социология, у основной страны самый большой запрос сейчас на перемены, на изменение экономической, социальной политики – страна должна куда-то двинуться вперед. Но пока она сидит в паузе. И руководство наверху, а именно тот руководитель, которого будут избирать президентом, должен будет дать стране вектор, куда за ним пойдет страна», – полагает он.

«Основные риски упираются ещё и в то, что мы видим подспудно – борьба «бульдогов» под ковром. Наверху элитарные партии, каждая из которых защищает свой интерес, в рамках старой модели ужиться не могут. Поэтому и в этом отношении тоже должен быть дан ответ – куда двигаться стране. Должен быть дан такой вектор, который потом объединит элиту – то, что от нее останется», – подчеркнул Неживой.

«От того, по какому пути верхи пойдут, зависит не только будущее страны, но и их будущее непосредственно. А меняться надо, потому что мир изменился. Мы видим, что нет больше глобальной модели, мир раскололся. Мы видим, что происходит в Америке – фактически, там уже правительство теряет рычаги управления. То, что у них сейчас идет между демократами и республиканцами, – это показатель, что ситуация уходит из-под контроля. Такая же ситуация в Европе. Близится тот момент, когда кто-то должен сломаться, чтобы стать удобрением на историческом пути остальных. Старый мир вступил в терминальную стадию, а в новый мир придут не все. Поэтому кто-то упасть должен – может, это будет Америка, может, Европа. Очень бы не хотелось, чтобы это была Россия. Не реагируя на это, без изменений Россия не сможет находиться в этом мире. Всё равно потребуются изменения», – констатировал Неживой.

Как считает эксперт, нынешняя ситуация в России во многом схожа с предреволюционным периодом 1915-1916 годов прошлого века. «Любая неудача на фронте может вызвать катастрофические последствия. Потому что при отсутствии ответов и неопределенности, а страна находится в неопределенности, тут может все что угодно произойти – мы видели 24 июня, например, как вариант. Помните: управлять по-новому [верхи] не могут, и может наступить момент, когда [низы] не захотят жить по-старому», – уточнил он.

При этом политолог отметил риски на фоне появления новой общности граждан – участников специальной военной операции. «Президентские выборы должны будут показать, что элита либо дальше поведет страну в новый мир, либо может случиться что-нибудь не очень хорошее. Люди, которые сейчас задействованы в СВО, – это будет совершенно новая общность. Как только война окончится там, эти люди сразу будут проявлять свою активность. Это абсолютно большая проблема власти, потому что потом этот пассионарный всплеск, который породила война, нужно будет либо оседлать и ехать на нем вперед, либо он будет иметь очень деструктивную силу. Мы уже увидели это во время марша «Вагнера» на Москву», – пояснил эксперт.

«Все это нужно будет уложить в решения президентской кампании и предъявить обществу. И здесь есть ещё очень большой риск – внутриполитический блок администрации президента, мне кажется, не в состоянии это предложить, потому что остается в старом формате. Очень многие люди, которые там находятся, ориентируются до сих пор на европейский выбор России, а его уже в помине нет. Сейчас актуален евразийский выбор России, то есть – собственный центр силы, на который нужно делать ставку. А это для многих в нынешнем внутриполитическом блоке администрации президента абсолютно чуждый вариант. И здесь тоже верхам, так или иначе, придется сделать выбор и менять это. Либо оно будет меняться само», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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