«Ну, это что такое? Мы же не в цирке работаем…» Спикер Совета Федерации обрушилась с критикой на контрольно-надзорные структуры

Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась с жесткой критикой на контрольно-надзорные органы, которые доводят до банкротства муниципалитеты. При этом спикер верхней палаты парламента призвала правительство очень внимательно рассмотреть проблему и не превращать страну в цирк.

На парламентских слушаниях по проекту бюджета на ближайшую трехлетку проблему с проверками поднял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «В целом на 2024 год мы должны предусмотреть 27 млрд рублей для того, чтобы удовлетворить желания всех надзорных органов. Понятно, что таких денег у нас в Ставропольском крае нет … В некоторых муниципалитетах сумма наложенных предписаниями штрафов в пять раз превышает их бюджеты. То есть, фактически эти муниципальные образования являются банкротами сегодня, если выполнить все обязательства», – пояснил он.

«Вопрос с нормативно-правовыми актами. Мы уже давно его обсуждаем, каждый год новые появляются. Последнее – мы отошли от строительных норм и увеличили высоту забора в школе – 4,6 млрд для 641 школы. В строительных нормах – 1,8 м, в нормах по безопасности – 2 метра. А почему не 2,2? Почему 1 метр 80 см не оставить?.. Мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства, но выполнение предписаний, не нужных никому на самом деле, просто загоняет нас в угол», – констатировал Владимиров.

Комментируя слова главы Ставрополья, Матвиенко обратила внимание на системность поднятых проблем, которые характерны не только для этого региона. «Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки. Так они теперь с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет… Другого времени увеличивать высоту забора они не нашли?» – возмутилась спикер Совета Федерации.

«Росприроднадзор. Конечно, экология важна, конечно, за этим надо следить. Но если приходят в Тыву и на одно предприятие накладывают штраф 18 млрд! Антон Германович [Силуанов, глава минфина РФ], ну у кого-нибудь в голове есть вообще что-нибудь? кроме трухи?! Ну как это может быть? Там предприятие столько само не стоит. Значит, (оно) останавливается, закрывается – безработица», – констатировала Матвиенко.

В этой связи глава верхней палаты парламента призвала правительство внимательней отнестись к этой проблеме, «рассмотреть и держать на контроле». «Да, надо прийти, сделать какую-то дорожную карту, разнести во времени, посмотреть финансовую ситуацию на предприятии, вместе отработать эту дорожную карту. Пришли – 18 миллиардов и ушли. А дальше суды и паралич. Это же экономика республики, экономика страны. И это все продолжается», – подчеркнула она.

«Ну, это что такое? Мы же не в цирке работаем, в стране живем!» – заявила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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