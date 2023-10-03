«У нас есть список компаний»: Силуанов выступил в поддержку расширения приватизации

Министерство финансов РФ расширило список предприятий для приватизации на предстоящую трехлетку, и в ближайшее время вынесет его на утверждение правительства. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов сегодня в Совете федерации. По его словам, сейчас от этой статьи предусмотрены символические поступления в бюджет.

В ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на следующие три года Силуанов отметил, что в Минфине есть предложения по дополнению уже утвержденного списка. «Все предлагают, и у нас тоже есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующей трехлетке в приватизацию», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Пока это предложения Минфина, они должны пройти обсуждение в правительстве, мы должны с коллегами этот вопрос обсудить», – пояснил Силуанов.

В проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 года, который сегодня обсуждали на парламентских слушаниях, казна может получить от приватизации чуть более 1,2 млрд рублей ежегодно. Потенциально значимые сделки в программу не входят. Акции крупных компаний с госучастием могут продаваться по отдельным решениям главы государства и правительства.

Москва, Мария Соколова

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