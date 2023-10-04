В Москве пресечена деятельность двух украинских организаций, признанных в РФ нежелательными

В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, признанными нежелательными на территории РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ в редакции 23.05.2015 №129-ФЗ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, речь идет о благотворительном фонде «Возрождение»* Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение»*.

По данным ведомства, в период с 25 ноября 2022 года группой лиц на территории Москвы незаконно осуществлялась деятельность этих организаций. Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной преступной группы и их соучастников.

Отметим, что эти организации были признаны нежелательными в РФ в ноябре 2022 года.

*– организации, признанные в РФ нежелательными

Москва, Светлана Антонова

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