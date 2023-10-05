В Москве открывается «горячая линия» по вопросам отопления жилья

Мэрия Москвы сообщила об открытии «горячей линии» по вопросам отопления. Оставить заявку об отсутствии тепла или недостаточном прогреве батарей можно не ранее чем через пять дней после официальной даты начала отопительного сезона в Москве.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в связи с понижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха и предстоящим похолоданием приступили 3 октября к переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы.

«Первыми тепло традиционно получают социальные учреждения, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности. Этот процесс займет пять дней», – уточнил он.

Жители столицы могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках и других проблемах по номеру +7 800 100-23-29.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»