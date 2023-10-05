«Не-девальвация»: биржевой курс евро поднялся выше 105 рублей

Сегодня на биржевых торгах продолжилось ослабление российской нацвалюты. На Мосбирже курс евро вновь превысил 105 рублей. При этом доллар опять приближается к отметке в 100 рублей.

Во второй половине дня ходе торгов максимальный курс европейской валюты составил 105,4425 рубля. К 16:05 «европеец» немного подешевел, но продолжал колебаться выше порогового уровня. В то же время курс американской валюты достигал 99,9225 рубля.

Тем не менее, официальные курсы на завтра, 6 октября, будут ниже этих значений. Банк России повысил курс доллара на 22 копейки – до 99,6762 рубля, евро – почти на 49 копеек до 104,7877.

Заслуженный экономист России, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников накануне высказал мнение, что курс доллара уже в ближайшее время может подняться до 130 рублей.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты. 15 сентября Банк России ещё больше увеличил ключевую ставку – до 13%.

Как изначально и предполагали неправительственные эксперты, решение Банка России по ставке способно остановить девальвацию рубля, но при этом провоцирует повышение инфляции, с которой как раз и борется Центробанк. Еще одним негативным последствием высокой ставки станет удар по экономике РФ. При этом многие экономисты считают, что ослабление рубля было спровоцировано искусственно.

Ранее в Госдуме депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заявлял, что Банк России во главе с Набиуллиной добился того, чего не смог коллективный Запад своими санкциями.

Москва, Светлана Антонова

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