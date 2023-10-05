Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ

По итогам сентября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 55,2 млрд рублей – до 13,648 трлн рублей, составив 9,1% ВВП. В долларовом эквиваленте снижение составило $2,7 млрд – до $140,105 млрд, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Стоит отметить, что объем ФНБ по итогам августа увеличился на 390,147 млрд рублей – до 13,704 трлн рублей, а в долларах сократился на $3,484 млрд – до $142,853 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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