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Четверг, 5 октября 2023, 17:37 мск

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Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ

По итогам сентября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 55,2 млрд рублей – до 13,648 трлн рублей, составив 9,1% ВВП. В долларовом эквиваленте снижение составило $2,7 млрд – до $140,105 млрд, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Стоит отметить, что объем ФНБ по итогам августа увеличился на 390,147 млрд рублей – до 13,704 трлн рублей, а в долларах сократился на $3,484 млрд – до $142,853 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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