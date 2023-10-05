Путин рассказал, как НАТО отказалось принимать Россию в свой блок

Североатлантический альянс отказался принять Россию в свой блок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, проблема была в самоуверенности Запада и его геополитических интересах.

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: а, может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивается, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема, в самоуверенности», – рассказал глава российского государства.

По его словам, «США и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную».

«Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики <…> Фактически такой уровень развития был достигнут за счёт ограбления всей планеты», – констатировал Путин.

«История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей всё время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

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