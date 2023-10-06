Новый валютный рубеж преодолен: биржевой курс доллара превысил уровень в 101 рубль

Сегодня утром американская и европейская валюты снова подорожали по отношению к рублю. На Мосбирже курс доллара превысил уровень в 101 рубль впервые с 14 августа, после чего Банк России на экстренном заседании резко повысил ключевую ставку до 12%, а в сентябре – до 13% – в том числе, для стабилизации валютного курса.

На 8:10 мск на биржевых торгах максимальный курс доллара составил 101,5 рубля. К 8:20 мск евро поднялся до 106,91. Позже курс валют немного снизился. К 9:40 мск «американец» колебался около отметки 101 рубль, «европеец» продавался по 106,45 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 99,6762 рубля, евро –104,7877.

Заслуженный экономист России, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников ранее высказал мнение, что курс доллара уже в ближайшее время может подняться до 130 рублей.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты. 15 сентября Банк России ещё больше увеличил ключевую ставку – до 13%.

Как изначально и предполагали неправительственные эксперты, решение Банка России по ставке не способно остановить девальвацию рубля, но при этом провоцирует повышение инфляции, с которой как раз и борется Центробанк. Еще одним негативным последствием высокой ставки станет удар по экономике РФ. При этом многие экономисты считают, что ослабление рубля было спровоцировано искусственно.

В Госдуме депутаты вновь поставили вопрос о необходимости отставки не только главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, но и министра финансов РФ Антона Силуанова. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов называл их крупнейшими экономическими иноагентами, которые реализуют западный план по развалу отечественной экономики и обнищанию населения на фоне провала санкционного давления.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заявлял, что Банк России во главе с Набиуллиной добился того, чего не смог коллективный Запад своими санкциями.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»