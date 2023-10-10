российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 октября 2023, 12:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пристают к девочкам и женщинам: глава СКР поставил на контроль расследование происшествий с мигрантами в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по фактам происшествий с мигрантами в Москве. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о трех ЧП.

В частности, следственными органами столичного главка СКР организована доследственная проверка по обращению 15-летней девочки, которая пожаловалась, что уроженец Армении приставал к ней. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего и условия воспитания несовершеннолетней.

Также проверяется информация, опубликованная в соцмедиа, о том, что пьяный мигрант приставал к девушке на автобусной остановке в Москве. Подписчица сообщает, что в конфликт вмешался молодой человек и заступился за девушку, после чего агрессивный мужчина напал на него с кулаками и вызвал своих друзей.

Кроме того, в СМИ сообщается, что жители московского района Строгино обеспокоены поведением мужчины, который пристает к девушкам на спортивной площадке. Также они сообщают, что он преследовал женщину и наблюдал из-за кустов за детьми.

Глава СК России поручил доложить о ходе проверок и установленных обстоятельствах. «Ход проверок поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержана женщина за истязание собственного годовалого ребенка / В Москве пресечена деятельность двух украинских организаций, признанных в РФ нежелательными / В Москве задержан мужчина за издевательства над годовалым ребенком своей сожительницы / В Москве вскрыт очередной канал нелегальной миграции: среди задержанных – сотрудники полиции / Нанес многочисленные удары по голове и телу: в Москве возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнего подростка / В Москве арестована женщина, задушившая своего грудного ребенка / В Москве обнаружено тело грудного ребенка с признаками удушения / Уроженец Средней Азии изнасиловал и ограбил в лифте москвичку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,