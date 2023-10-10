Пристают к девочкам и женщинам: глава СКР поставил на контроль расследование происшествий с мигрантами в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по фактам происшествий с мигрантами в Москве. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о трех ЧП.

В частности, следственными органами столичного главка СКР организована доследственная проверка по обращению 15-летней девочки, которая пожаловалась, что уроженец Армении приставал к ней. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего и условия воспитания несовершеннолетней.

Также проверяется информация, опубликованная в соцмедиа, о том, что пьяный мигрант приставал к девушке на автобусной остановке в Москве. Подписчица сообщает, что в конфликт вмешался молодой человек и заступился за девушку, после чего агрессивный мужчина напал на него с кулаками и вызвал своих друзей.

Кроме того, в СМИ сообщается, что жители московского района Строгино обеспокоены поведением мужчины, который пристает к девушкам на спортивной площадке. Также они сообщают, что он преследовал женщину и наблюдал из-за кустов за детьми.

Глава СК России поручил доложить о ходе проверок и установленных обстоятельствах. «Ход проверок поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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