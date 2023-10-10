российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 октября 2023, 16:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Палестино-израильское обострение: Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке. Комментируя очередное обострение палестино-израильского конфликта, глава российского государства подчеркнул необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании суверенного палестинского государства.

Об этом Путин сказал на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, который находится в России с официальным визитом. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш визит в Россию проходит на фоне кризисов: и украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это – яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот – выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны – именно на обе, то на одну, то на другую. Но каждый раз – без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», – сказал президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что «в любом случае, что бы там ни происходило, наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю, причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин рассказал, как НАТО отказалось принимать Россию в свой блок / Возможны «очень большие сюрпризы»: Россия входит в избирательную кампанию президента в условиях неопределенности / Клинтон: Вашингтон вынужден бороться с популярностью Путина у американцев / Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по просроченным документам / Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией / «Мы же знаем, из-за чего это происходит…» Путин устроил выволочку правительству РФ за рост цен на автомобильное топливо / США не пригласят Путина на саммит АТЭС / Апатия и поляризация общества: предстоящие выборы президента РФ вновь поднимут проблему преемника Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Израиль, Путин Владимир,