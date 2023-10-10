Палестино-израильское обострение: Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке. Комментируя очередное обострение палестино-израильского конфликта, глава российского государства подчеркнул необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании суверенного палестинского государства.

Об этом Путин сказал на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, который находится в России с официальным визитом. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш визит в Россию проходит на фоне кризисов: и украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это – яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот – выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны – именно на обе, то на одну, то на другую. Но каждый раз – без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», – сказал президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что «в любом случае, что бы там ни происходило, наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю, причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны».

Москва, Светлана Антонова

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