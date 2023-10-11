ЧП в московском метро: столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Сегодня на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда, в результате чего пострадал машинист одного из составов. По данным экстренных служб, ЧП произошло на станции «Печатники».

Как уточняет телеграм-канал Mash, пострадала также пассажирка одного из поездов. В настоящее время данные уточняются.

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В департаменте транспорта Москвы уточнили, что в настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено: по уточненным данным департамента транспорта, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Москва, Светлана Антонова

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