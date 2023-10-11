российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 октября 2023, 11:46 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в московском метро: столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Сегодня на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда, в результате чего пострадал машинист одного из составов. По данным экстренных служб, ЧП произошло на станции «Печатники».

Как уточняет телеграм-канал Mash, пострадала также пассажирка одного из поездов. В настоящее время данные уточняются.

Telegram: ФОТО

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что в настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено: по уточненным данным департамента транспорта, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Пристают к девочкам и женщинам: глава СКР поставил на контроль расследование происшествий с мигрантами в Москве / В Москве задержана женщина за истязание собственного годовалого ребенка / В Москве пресечена деятельность двух украинских организаций, признанных в РФ нежелательными / В Москве задержан мужчина за издевательства над годовалым ребенком своей сожительницы / В Москве вскрыт очередной канал нелегальной миграции: среди задержанных – сотрудники полиции / Нанес многочисленные удары по голове и телу: в Москве возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнего подростка / В Москве арестована женщина, задушившая своего грудного ребенка / В Москве обнаружено тело грудного ребенка с признаками удушения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен, ЧП в Москве,